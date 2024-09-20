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В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского

Сотрудники Агентства национальной безопасности Польши арестовали бывшего адвоката российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова. Об этом заявил представитель национальной прокуратуры республики, сообщает РИА Новости.

В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского
© РИА Новости
«На территории Польской Республики был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского», — сказал он.

Представитель польской прокуратуры отказался назвать причину ареста Блинова. Однако по информации радиостанции RMF FM, Блинова задержали по делу о мартовском нападении в Вильнюсе на российского оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов).

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