В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского

Сотрудники Агентства национальной безопасности Польши арестовали бывшего адвоката российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова. Об этом заявил представитель национальной прокуратуры республики, сообщает РИА Новости.

«На территории Польской Республики был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского», — сказал он.

Представитель польской прокуратуры отказался назвать причину ареста Блинова. Однако по информации радиостанции RMF FM, Блинова задержали по делу о мартовском нападении в Вильнюсе на российского оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов).