В Архангельске пьяный мужчина истязал дочь и внука

В Архангельске под суд пойдет местный житель, который обвиняется в избиении дочери и ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, житель Архангельска в течение года истязал своих родных. Находясь в нетрезвом состоянии, 63-летний мужчина регулярно избивал свою 37-летнюю дочь и ее 15-летнего сына.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи семьи. Ребенок показал шрамы прибывшему на место инспектору по делам несовершеннолетних. Вскоре школьницу изъяли и поместили под опеку родственников отца. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.