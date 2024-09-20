$92.70+1.03103.25+1.21
Почта

Персонал китайского ресторана в Москве оштрафовали и выслали в КНР

Тверской районный суд столицы оштрафовал на пять тысяч рублей и выдворил из России семерых сотрудников китайского ресторана. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Персонал китайского ресторана в Москве оштрафовали и выслали в КНР
© РИА Новости
— Суд назначал каждому административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. Части фигурантов - путем самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации, другой части - принудительного перемещения за территорию Российской Федерации, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Семь граждан КНР работали в китайском ресторане без соответствующего разрешения.

Ранее директора китайского ресторана, где отравились туристы из КНР, Екатерину Шаповалову отправили под домашний арест на срок один месяц и 30 дней. Заведение пользуется спросом среди туристов из Поднебесной.

Происшествия
Екатерина Шаповалова
Москва
Россия
2