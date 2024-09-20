Петербурженка узнала от учителя о съемках 13-летней дочери в порно

Жительница Санкт-Петербурга узнала от классного руководителя о съемках своей 13-летней дочери в порно. Об этом пишет 78.ru.

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Как выяснило издание, видео залили в школьный чат. 19 сентября горожанка обратилась в полицию, указав в заявлении, что учитель приглашал ее на разговор о ролике.

Подробности о содержании ролика и его участниках не раскрываются. О произошедшем доложили представителю Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Казани склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом, снимая надругательство над ребенком на камеру. По словам бабушки девочки, узнав о произошедшем, она пыталась забрать внучку в Сибирь, но ей не дали этого сделать. При этом пожилая женщина является законным опекуном ребенка, который ездил к матери только на выходные.