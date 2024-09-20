Россиянин расстрелял жену и ее подруг

Житель Кургана расправился с женой и двумя подругами супруги, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Трагедия разыгралась в Мишкинском округе, когда мужчина с сыном вернулся домой и застал жертв за застольем.

Глава семьи схватился за ружье и открыл огонь по женщинам. Для потерпевших ранения оказались летальными.

Стрелявшему удалось скрыться, оружие он бросил на месте происшествия. По одной из версий, мужчина покинул Мишкинский округ. Все силовые структуры привлечены к поимке стрелявшего, — рассказал собеседник издания.

Местные жители заявляют, что стрелок задержан, но его сын по неизвестной причине сбежал. Ведутся его поиски.

Ранее жители деревень Тиняково и Капустино в Калужской области обратились к журналистке и члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой с просьбой оградить их от местного жителя, ранее отбывшего срок за убийства отца и брата. Граждане утверждают, что с января по июль текущего года в доме мужчины, получившего кличку Миша Чикатило, было обнаружено два трупа.

При этом уголовные разбирательства в связи с этим начаты не были. Меркачева отмечает, что последний труп, оказавшийся на территории дома Миши Чикатило, он самостоятельно закопал под деревянным туалетом в огороде.