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Семерых граждан Китая выдворят из России за незаконную работу

В Москве граждан Китая уличили в работе без патента и решили выдворить из страны. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Семерых граждан Китая выдворят из России за незаконную работу
© Газета.Ru

Сообщается, что семеро мигрантов работали в китайском ресторане в столице без разрешения на осуществление такой деятельности или патента.

Иностранцев привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России и назначили наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей каждому с выдворением за пределы страны. Одна часть мигрантов покинет РФ путем контролируемого перемещения, а другая - путем принудительного.

До этого в Красноярске задержали 520 мигрантов после крупного рейда на рынках города. В ходе мероприятий правоохранители вручили 92 повестки и составили 24 административных протокола.

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