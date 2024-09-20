Власти раскрыли судьбу две недели терпевшего бедствие в Арктике российского судна

Застрявшее в Карском море научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Николай Страхов» возвращается в Мурманск. Судьбу две недели терпевшего бедствие в Арктике судна раскрыли в Минобрнауки России.

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По сообщению российских властей, в эвакуации НИС было задействовано многофункциональное судно-спасатель «Мурман» — оно взяло «Академика Страхова» на буксир и ведет его со скоростью около 4-5 узлов (10 километров в час).

«Благодаря слаженным действиям экипажа обоих судов, в суровых морских условиях закрепление троса прошло успешно, и уже в 20:00 [19 сентября] караван начал движение в направлении порта Мурманск», — сообщили в Минобрнауки.

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Капитан «Академика Страхова» поблагодарил команды обоих судов и отметил их стойкость в тяжелых внештатных условиях.

НИС «Академик Николай Страхов» потерпел бедствие в Карском море 5 сентября на восьмой день экспедиции — у судна вышел из строя главный двигатель. На борту находились 40 человек: капитан, 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы. Руководство института океанологии РАН назвало основной причиной аварии многолетнее хроническое недофинансирование ремонта и содержания судов научного флота РАН.