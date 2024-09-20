Избившим участника СВО забайкальцам вынесли приговор

Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края приговорил пятерых местных жителей, которые избили участника спецоперации, на сроки от 5,5 года до 7 лет. Также их признали виновными в дискредитации ВС РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан), п. „б“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что конфликт между двумя подсудимыми и двумя участниками СВО произошел на центральной площади села Нерчинский Завод 5 августа 2023 года. У участников СВО ампутированы нижние конечности, у них есть инвалидность. Конфликт в том числе был связан с тем, что один из потерпевших отбывал наказание до участия в спецоперации.

«Опасаясь развития конфликта, потерпевшие уехали с указанного места на автомобиле одного из них, однако двое подсудимых со своим знакомым стали их преследовать на двух автомашинах. Заблокировав транспортное средство потерпевшего, они прокололи ножом четыре колеса, разбили стекла, вытащили инвалида из автомобиля и нанесли ему множественные удары руками и ногами, причинив легкий вред здоровью. Кроме того, подсудимые повредили принадлежащую потерпевшему магнитолу, кузов автомобиля и разбили его мобильный телефон», — говорится в публикации.

Также мужчинам помогали еще одна женщина и мужчина. Троих фигурантов приговорили на срок от 5,5 до 7 лет в колониях общего и строгого режима. Женщину, которую обвинили в пособничестве при дискредитации, отправили в колонию на 2 года и 2 месяца. Против пятого подсудимого было прекращено уголовное дело, так как он помирился с потерпевшим.

Ранее сообщалось, что в Саранске мужчина и его несовершеннолетний приятель были задержаны за избиение и ограбление участника СВО.