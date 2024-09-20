Стали известны подробности смерти сына Ирины Понаровской

Жена 39-летнего сына эстрадной певицы Ирины Понаровской рассказала, что Энтони Родд умер в ванной, и никто из семьи сразу не понял, что произошло. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

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Сын певицы Ирины Понаровской скончался сегодня в Москве. Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице около 5 часов утра. Его жена вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось спасти мужчину. Ему было 39 лет. У Родда остались супруга и двое детей.

Сын певицы Понаровской внезапно умер в Москве

По словам жены Энтони Родда, после ужина семья разошлась по своим комнатам. Около одиннадцати часов все легли спать, а Энтони пошел в душ, который он любил принимать достаточно долго, делая воду то холодной, то горячей.

«Я к этому привыкла и не обращала внимания. Спокойно заснула, а примерно в пять часов утра проснулась. Смотрю - мужа нет, и слышу, что вода в ванной льется. Забежала, а Энтони в пустой ванной лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается», - рассказала Анна Чайникова.

По словам жены сына Ирины Понаровской, на ноге ее мужа была ссадина. По предварительной версии, у Энтони остановилось сердце.