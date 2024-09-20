В аэропортах двух регионов вводили план «Ковер»

В аэропортах Тамбова и Борисоглебска вводился план «Ковер» из-за угроз атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Газета.Ru

Как пишут авторы, режим вводили примерно в час ночи. Министерство обороны России данную информацию не комментировало. Отмечается, что воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы в течение примерно трех часов. News.ru

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины совершили попытку удара по объектам на территории Белгородской области в ночь на пятницу, 20 сентября. Lenta.ru