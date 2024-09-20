Суд принял решение по делу Сергея Фургала

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, приговоренному к 22 годам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС.

Судебная коллегия также рассмотрела кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова. Их жалобы тоже оставили без удовлетворения. Осужденные участвовали в заседании по видео-конференц-связи.

Напомним, что в феврале 2023 года Фургала признали виновным в организации двух убийств, одного покушения и обороте оружия. По данным следствия, в 2004-2005 годах будущий глава региона спланировал нападения на трех предпринимателей. Сам чиновник свою вину не признал. Палей и Кадыров, признанные сообщниками Фургала, получили 17 лет и 9,5 лет колонии соответственно.