Москвичка отдала мошенникам все накопления и переоформила на них квартиру

В Москве 76-летняя жительница Юго-Западного округа попалась на уловки мошенников и осталась без накоплений и квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Аферисты связались с пенсионеркой по телефону от имени сотрудников правоохранительных органов и попросили оказать им содействие в "раскрытии преступления". Выполняя действия по указанию неизвестных, москвичка перевела свои накопления на "безопасные счета", после чего заключила договор пожизненной ренты на свою квартиру на улице Гримау с неизвестной ей женщиной. Он предусматривает, что собственник передает свое жилье в обмен на материальное содержание.

Полученные от мошенников после заключения договора 3 млн рублей женщина по их же указанию положила в свой почтовый ящик.

Гагаринская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора ренты недействительным, указывая на то, что неизвестные ввели пенсионерку в заблуждение.