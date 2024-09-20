В Челябинске на оскорбившего учительницу мужчину завели два уголовных дела

Инцидент в челябинской школе, где мужчина угрожал физической расправой учительнице, получил ожидаемое продолжение. После госпитализации педагога Следственный комитет региона возбудил уголовные дела об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

"По признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119, и пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ," - сообщили "РГ" в пресс-службе СК.

Как уже писала "РГ", ранее в Сети была опубликована запись, на которой мужчина кричит и оскорбляет учительницу математики с 30-летним стажем. Он обещает вышвырнуть ее из школы и угрожает физической расправой. Судя по записи, он недоволен тем, что педагог запрещала его детям пользоваться телефоном и просила разговаривать в школе на русском языке. После визита дебошира женщине пришлось вызывать скорую.

Еще вчера мужчину задержали и доставили в отделение полиции для дачи пояснений. После разговора с дознавателем он раскаялся и обратился через видеозапись к учительнице, директору школы и всем остальным участникам инцидента, пообещав, что больше такое не произойдет, и попросил его "простить, понять и помиловать".

Однако в полиции его поведение все же квалифицировали по административной статье о мелком хулиганстве, и минувшую ночь задержанный провел в камере.

Сегодня суд должен вынести решение о наказании. И если по административной статье задержанному с учетом уже проведенной за решеткой ночи грозит до 14 суток ареста, то по уголовным делам - наказание куда более серьезное: за хулиганство с угрозой применения насилия - от 350 тысяч рублей штрафа до пяти лет лишения свободы, за угрозу причинения вреда здоровью - от обязательных и принудительных работ до двух лет лишения свободы.

Добавим, что расследование инцидента взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, потребовавший от подчиненных в Челябинске возбуждения уголовного дела и всестороннего расследования инцидента. Глава челябинского минобра Виталий Литке назвал возникшую ситуацию чрезвычайной и потребовал жестко реагировать на подобные выпады в адрес представителей педагогической профессии.