В Краснодаре собака на улице искусала ребенка

Полицейские столицы края проводят проверку по факту нападения на десятилетнего ребенка собаки, после которого его пришлось доставить в лечебное учреждение.

Как рассказали в Управлении МВД России по городу, это ЧП случилось накануне недалеко от краевого центра - возле Кубанского госуниверситета. Информация об укушенной ране голени у школьника поступила в полицию из местного медицинского учреждения, куда он обратился вместе с родителями.

Выяснилось, что ребенок один шел на спортивную тренировку и на улице Ставропольской (между стадионом и бассейном вуза) на него неожиданно напала собака. Причем первую помощь после укусов животного ребенку оказал его тренер.

Сообщается также, что на прошлой неделе практически на этом же месте произошло похожее происшествие: тогда от нападения собаки пострадала 17-летняя девушка.

По окончании разбирательства по факту нападения собаки на мальчика, отметили в полиции, будет принято процессуальное решение.