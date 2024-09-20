Комбайн провалился в огромную яму посреди поля и попал на видео

В Иркутской области комбайн провалился в яму посреди поля. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Карстовая воронка глубиной более 10 метров образовалась неподалеку деревни Мельхитуй Нукутского района 19 сентября. Работники сообщили о происшествии местному фельдшеру, после чего на место прибыли спасатели, скорая помощь и правоохранители.

Водитель комбайна погиб. Тело 39-летнего мужчины сразу достать не удалось из-за риска повторного обвала. Сегодня туда направили спецтехнику. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Как сообщает «КП-Иркутск», у погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей. Из-за риска возникновения новых карстовых воронок специалисты соблюдают дополнительные меры безопасности. Работы по уборке урожая на поле временно приостановлены.