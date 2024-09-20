Огромная земляная воронка образовалась в Шерегеше на территории Таштагольского района Кемеровской области после землетрясений, сообщил Telegram-канал Mash. Уточняется, что на курорте было два подобных провала. На опубликованных кадрах видно, что вторая воронка практически дошла до дороги.

При этом пострадал и местный дом культуры, говорится в публикации. В нем обсыпались стены. Коридоры, холл, спортивный и актовый зал пострадали более всего.

Три землетрясения за ночь произошли в российском регионе

Ранее сейсмологи выявили землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Сальвадора в Центральной Америке. Подземные толчки зафиксировали в субботу, 14 сентября, в 22:58 по местному времени (в 07:58 воскресенья по московскому времени) в 114 километрах к юго-западу от города Санта-Ана.

До этого землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Южных Курил. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, его очаг находился на глубине 23 километров. Эпицентр подземных толчков был в 104 километрах восточнее курильского острова Симушир.

Также землетрясение магнитудой 6,1 балла зафиксировали у берегов Камчатки. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане.