Водитель «вышвырнул» из элитного авто сына Никаса Сафронова

Водитель Maybach напал на пианиста Луку Сафронова в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Baza, он «вышвырнул» сына художника Никаса Сафронова из авто после спора о месте остановки.

По информации канала, Лука приехал в Петербург на выставку отца. В ночь на 20 сентября он отправился в кальянную, а ближе к утру заказал машину в одном из сервисов премиальных авто, чтобы добраться до отеля. После посадки между водителем и Сафроновым произошел конфликт.

По словам автомобилиста, Лука ждал его в месте, где остановка запрещена. В ответ пианист заявил, что он «первый из ста водителей», который не смог там остановиться. Кроме того, он мог заехать во двор. И тогда водитель решил доказать пассажиру, что въезда там нет, вместо отеля поехав к месту посадки. Когда выяснилось, что он был не прав, то продолжил заставлять пианиста выйти из машины. В итоге он схватил его за руку и выволок из автомобиля.