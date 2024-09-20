Три ребенка погибли при пожаре в Якутске

При пожаре в деревянном жилом доме в городе Якутске по улице 50 лет Советской Армии обнаружили тела трех малолетних детей. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Пожар возник рано утром, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. В одной из квартир спасатели обнаружили тела трех детей (в возрасте от 7 месяцев до 2 лет 9 месяцев) и их мать, которую госпитализировали в больницу. С места пожара эвакуировали 14 человек.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и причин возгорания. Назначены необходимые экспертизы.