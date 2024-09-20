Сын певицы Понаровской внезапно умер в Москве

Сын знаменитой эстрадной певицы Ирины Понаровской скончался в пятницу в Москве. Причина смерти сейчас выясняется, сообщает «МК».

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По данным издания, Энтони Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице сегодня около 5 часов утра. Его супруга вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось спасти мужчину. Ему было 39 лет. У Родда остались супруга и двое детей.

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Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и известного джазового певца Вейланда Родда. Он учился в Норвегии, освоил специальность «дизайнер ювелирных изделий».

Ранее стало известно о смерти студента первого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Калимулина. Он был сыном помощника и начальника референтуры президента Дмитрия Калимулина.