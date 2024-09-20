Акула набросилась на женщину и откусила ей руку

Жительница США перенесла 19 операций, после того как акула вцепилась ей в живот и откусила руку. Ее историю рассказывает WTVR-TV.

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В июне 45-летняя Элизабет Фоли из штата Вирджиния отдыхала с семей во Флориде. Женщина плавала у берега, когда на нее набросилась хищная рыба.

«Я оглянулась, увидела огромную темную массу и подумала: "Что это?". Очень захотелось сбежать, и я поплыла к берегу. И вот тогда она схватила меня между ног. Я начала пинаться и кричать», — поделилась страшными воспоминаниями американка.

Она попыталась ударить акулу по рылу, однако промахнулась. Хищница схватила ее за руку и потащила под воду. Рыба с такой силой сжала челюсти, что вскоре откусила Фоли руку ниже локтя. На берег женщину вытащил ее муж Райан.

На помощь сразу же бросились все находившиеся вокруг отдыхающие. Среди них оказалась врач скорой помощи и две медсестры. Они наложили Фоли импровизированный жгут из полотенец и футболок и отправили ее в больницу. «Спасибо вам от всего сердца, что спасли меня в тот день. Меня бы здесь не было, если бы не вы. Нет слов, чтобы выразить мою признательность», — сказала Фоли.

Женщина не только лишилась руки, но и получила серьезные повреждения тазовых костей. Она провела в больнице два месяца, где перенесла множество операций. Сейчас Фоли учится пользоваться протезом и готовится к еще одной операции по восстановлению таза.

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