Находившегося в розыске Интерпола россиянина выдали из Греции

Греция выдала России россиянина Айрата Салахова, находившегося в международном розыск за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Афины представители правоохранительных органов Греческой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Айрата Салахова. Россиянин находился в международном розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала она.

Волк добавила, что в 2006 году Салахов и его сообщники приобрели с целью дальнейшей перепродажи партию героина, довести свой умысел до конца не смогли. По факту было возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Обвиняемому заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.