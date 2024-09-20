Синоптики спрогнозировали смерчи над Черным морем

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус с 20 по 21 сентября из-за опасности формирования смерчей над Черным морем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"По сообщению метеорологов, до конца суток 20 сентября, а также в течение суток 21 сентября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

На этой неделе угроза формирования смерчей уже была объявлена в Сочи и в Сириусе с 16 по 17 и с 18 по 19 сентября. В пятницу в Сочи и Сириусе местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.