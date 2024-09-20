В Москве задержан мужчина, избивший девушку после отказа в знакомстве

Мужчина, подозреваемый в избиении девушки возле торгового центра на Новоясеневском проспекте в Москве, задержан. Причиной нападения стал отказ девушки познакомиться, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве рассказали, что после задержания фигуранта, следователи приступили к допросу.

Черемушкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Западному административному округу возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

На данный момент ведутся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее жительницу Подмосковья задержали по подозрению в серии краж мобильных телефонов. За четыре месяца она украла четыре телефона, владельцы которых обратились в полицию. Украденные вещи она продала, общая сумма ущерба составила 260 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Кража".