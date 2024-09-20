Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

Следователи завершили предварительное расследование по уголовному делу о расправе над ополченцем Расселом Бентли, более известным под позывным Техас, и установили всех лиц, причастных к преступлению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В зависимости от роли четверо российских военнослужащих — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов – обвиняются по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 244 («Надругательство над телами и местами их захоронения») и 33, 316 («Подстрекательство к укрывательству преступлений») УК РФ. В ближайшее время материалы в отношении них будут переданы прокурору и направлены в суд.

Раскрыты детали убийства корреспондента Sputnik Рассела Бентли

По версии следствия, все произошло 8 апреля в Донецке. Военные Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили по отношению к ополченцу пытки и физическое насилие, после которых он не выжил. Позже первые двое подорвали автомобиль ВАЗ-2115 с телом потерпевшего с помощью тротиловой шашки. На следующий день военнослужащий той же войсковой части — Владимир Бажин — совершил укрывательство преступления по указанию Вансяцкого и переместил останки Техаса с места произошедшего.

О расправе над Расселом Бентли стало известно в конце апреля.