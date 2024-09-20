Три землетрясения за ночь произошли в российском регионе

В ночь на пятницу, 20 сентября, в Кемеровской области произошло три землетрясения, магнитуда одного из которых составила 4,6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:01 по местному времени, находился в 49 километрах севернее города Таштагол. Интенсивность сотрясений в эпицентре составили 5,8 балла по шкале MSK-64. Всего в этой шкале 12 баллов.

В 02:45 ученые зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,8. Подземный толчок произошел в 46 километрах северо-восточнее Таштагола. В эпицентре происходили сотрясения интенсивностью 4,6 балла. Затем произошло еще одно землетрясение в 19 километрах севернее Таштагола, на этот раз магнитуда составила 2,5.

Telegram-канал Mash сообщил, что во время землетрясений в домах сыпалась штукатурка и отлетала плитка. Подземные толчки ощутили и туристы на горнолыжном курорте Шерегеш. По предварительным данным, пострадавших нет.

Три дня назад землетрясение было зафиксировано на юге Кемеровской области - в Таштагольском районе, вблизи поселка Шерегеш. Магнитуда составила 2,4, а интенсивность в эпицентре – 2,5 по шкале MSK64.