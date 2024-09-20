Школьница прилетела в Екатеринбург на свадьбу и загадочно умерла

Девочка, прилетевшая из Кемерово к бабушке в Екатеринбург на свадьбу близких родственников, умерла от отравления неизвестным веществом. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.

«Вскрытие показало, что у школьницы был ожог желудка. В квартире изъяты бутылка уксуса, бутылка со средством для мытья полов и еще бутылка с прозрачной жидкостью. Они будут отправлены на экспертизу, которая прояснит, чем именно отравилась девочка», — объяснил собеседник агентства.

12-летняя школьница прилетела из Кемерово к бабушке в конце августа на свадьбу близких родственников. 18 сентября, когда семья легла спать, пожилая женщина заметила, что внучка сильно храпела во сне, а потом резко перестала дышать. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть ребенка. СМИ предварительной причиной смерти подростка называли инсульт. В пресс-службе свердловского СКР не стали комментировать происшествие.