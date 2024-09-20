«Главного мага СССР» проверят на мошенничество

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить экстрасенса Анатолия Кашпировского на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В своем письме на имя председателя СК России представители общественной организации отметили, что на сеансы к Кашпировскому приходят пожилые люди, которые вместо врачей доверяют свое здоровье экстрасенсу. При этом тот заставляет приносить килограммы хлорки тех, у кого на нее аллергия. И такие сеансы он завуалировано называет «творческими встречами».

«Кроме мошенничества, гипнотизера просят проверить на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Так как оплату «волшебник» принимает либо наличными, либо себе на карточку», - пишет канал.

Ранее стало известно, что «главный маг СССР» Анатолий Кашпировский снова стал активно рекламировать свои услуги. При этом «исцеление» от разных заболеваний проходит почти одинаково. Отличаются лишь фразы экстрасенса. Каждая встреча с Кашпировским стоит от 3,5 тысяч до 9 тысяч рублей. Кроме того, можно получить индивидуальную консультацию за 25 тысяч рублей.