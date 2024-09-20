Раскрыты детали убийства корреспондента Sputnik Рассела Бентли

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

"СК РФ установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений", - сказали в ведомстве.

По данным СК, по делу проходят четверо российских военных, они пытали Бентли, взорвали машину с его телом и спрятали останки.

Напомним, что Бентли пропал без вести в Донецке в середине апреля. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.