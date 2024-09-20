В России цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови» и попали на видео
В станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу. Подробности инцидента приводит Telegram-канал «Русская Община ZOV».
На кадрах с камеры наблюдения видно подростков, столпившихся в дальнем от места наблюдения конце коридора. Оттуда выходит неизвестный мужчина с бородой. На другом видео женские голос просит вызвать полицию — в это время на заднем фоне слышны детские крики.
Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта учеников один из них вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой.
Отец мальчика заявил, что зачинщиком конфликта стал ребенок цыган. Получив отпор, он обратился к старшим членам табора.
«В школу ворвался табор (...), кричали, что хотят русской крови», — рассказал он.
После того как россиянин отказался извиняться — такое требование выдвинули цыгане, — один из них повредил его автомобиль.
После встречи со сторонниками «Русской общины» цыгане возместили ущерб за поврежденную ими машину.
Ранее в Челябинске учительницу госпитализировали после того, как к ней ворвался отец одного из школьников. Мужчина назвал педагога расисткой из-за того, что она попросила его сына разговаривать на русском языке. «Я тебе язык лично отрежу!» — пообещал он.