Звезду «Глухаря» обвинили в причастности к атакам на Белгородскую область

Актер Кирилл Канахин, известный по сериалу «Глухарь», стал фигурантом нового уголовного дела, оно уже поступило в суд, пишет «Коммерсант». Артиста обвиняют в причастности к атакам на Белгородскую и Брянскую области.

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По новому уголовному делу Канахин проходит как участник «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Во 2-й Западный окружной военный суд дела других членов РДК и его лидеров поступили 19 сентября. Их обвиняют в серии террористических и других преступлений.

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Дата первого заседания еще не назначена. Оно будет проходить в заочном режиме, так как фигуранты находятся на Украине. Кроме того, дело содержит гостайну, поэтому заседание будет закрытым.

В феврале Канахин по решению 2-го Западного окружного военного суда был заочно приговорен к пожизненному сроку за нападение на брянское село. Российский актер проходит по делу о госизмене. В случае задержания ему грозит колония особого режима.

Осенью прошлого года в отношении Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и организации террористического сообщества и участии в нем. 1 ноября Мещанский суд Москвы заочно арестовал артиста.