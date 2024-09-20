Украинский БПЛА атаковал российских пожарных в ДНР

Украинский беспилотник атаковал российских пожарных в ДНР, когда те ликвидировали возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел минувшей ночью в Горловке. Огнеборцы прибыли на место, где после обстрела начался пожар. Через время в небе были замечены сразу несколько украинских беспилотников. Личный состав укрылся, однако пожарная автоцистерна получила повреждения.

Напомним, что 19 сентября украинская армия атаковала Горловку с помощью беспилотника. Как заявлял глава городского округа Иван Приходько, пострадали двое мирных граждан. Позднее он сообщил о ранении еще трех человек в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.