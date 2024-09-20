Дело об аварии в котельной Подольска продлят на 2025 год

Срок следствия по уголовному делу, связанному с аварией в котельной в Подольске, продлен до января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

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«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 12 месяцев 00 суток, то есть до 7 января 2025 года», — сообщает агентство.

Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину

До этого бывший советник губернатора и экс-министр энергетики Московской области Александр Самарин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, частично признал вину.

В результате, в том числе его действий, произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к повреждению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. Из-за аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее один из обвиняемых в аварии в котельной Подольска пошел на сделку со следствием.