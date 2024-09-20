Жительница Подмосковья арестована за кражу телефонов

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в серии краж мобильных телефонов. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Оперативно-разыскные мероприятия выявили преступления 33-летней женщины, которую подозревают в нескольких кражах телефонов местных жителей. Делом занимались сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское".

Следствие установило, что в апреле этого года злоумышленница украла смартфон у прохожего, вытащив его из куртки. Кроме того, она похитила мобильные телефоны из сумок двух покупателей продуктового магазина. Спустя четыре месяца женщина снова совершила кражу телефона посетительницы кафе. Все пострадавшие обратились в полицию за помощью.

Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Вскоре ее задержали в городе Старая Купавна в Подмосковье. Похищенного имущества у женщины не обнаружили. Уточняется, что она продала украденные вещи.

Общая сумма ущерба составила 260 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Кража". Балашихинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для злоумышленницы.

Ранее 32-летний мужчина похитил автомобиль Toyota с помощью эвакуатора на юго-западе Москвы. По данным прокуратуры, он привлек владельца эвакуатора, который не знал о преступлении, а также своего знакомого для встречи машины и контроля выгрузки. После разыскных мероприятий, автомобиль вернули владельцу, а фигуранту предъявили объявление по статье "Кража".