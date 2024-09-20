Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье на площади 4 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

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В ликвидации возгорания задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники. В ведомстве отметили, что пожарные работают в условиях сильного задымления.

Появились подробности о пожаре на складе в Подмосковье

Причины пожара на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на складе в деревне Апаринки в Подмосковье произошло частичное обрушение кровли. По информации Shot, по предварительным данным, хранились подушки, одеяла и матрасы.

13 сентября в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели на площади в 3,6 тысячи «квадратов».