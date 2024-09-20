В США взяли под стражу россиянина Постового

Суд во Флориде распорядился взять под стражу гражданина России Дениса Постового, который обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщил его адвокат Тодд Алан Фостер.

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Фостер сообщил, что суд велел доставить Постового в Вашингтон, где ему «были предъявлены обвинения». Дата слушаний в Вашингтоне пока не определена, передает ТАСС.

В США арестован россиянин из-за экспорта микроэлектроники

Постовой имеет право подать апелляцию и попросить суд отменить свое решение, передает РИА «Новости».

Напомним, 44-летний Постовой обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.