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Появились подробности о пожаре на складе в Подмосковье

В результате пожара на складе в деревне Апаринки в Подмосковье произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры с места происшествия.

Появились подробности о пожаре на складе в Подмосковье
© РИА Новости

По его данным, возгорание до сих пор не удалось локализовать, огонь продолжает распространяться. В тушении пожара задействованы 65 человек и 22 единицы техники.

Мощный пожар вспыхнул на производстве в Подмосковье

Отмечается, что работа спасателей осложнена сильным задымлением в здании.

О пожаре на подмосковном складе стало известно ранее 20 сентября. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

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