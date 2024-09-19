Арестованы шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила, что суд вынес решение об аресте шестерых фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что фигурантов арестовали почти на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и заключил под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года, Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В., Мажиева М. Х. по делу о стрельбе у офиса Wildberries», — рассказали в пресс-службе суда.

Перестрелка у офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве произошла 18 сентября. Она началась между охранниками офиса и прибывшей вооруженной охраной мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. При этом сам Бакальчук заявил, что произошедшее является провокацией. Позже появилась информация о том, что Бакальчука задержали, ему были предъявлены соответствующие обвинения.