Процесс по делу о стрельбе рядом с офисом Wildberries получил развитие

По делу о стрельбе возле офиса Wildberries обвинения предъявлены 33 задержанным, сообщили ТАСС правоохранители. В том числе, сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку. Первый участник перестрелки около офиса маркетплейса уже арестован Басманным судом, рассказал собеседник агентства.

Он принимал участие в этих событиях. Только что суд огласил решение по его мере пресечения, — сказал правоохранитель.

Агентству также сообщили, что суд изберет меру пресечения Владиславу Бакальчуку 20 сентября. Об этом будет ходатайствовать Следком. До этого мужчину задерживали на 48 часов.

В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе в офисе Wildberries

Ранее Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве. По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по четырем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Самоуправство».

Мужу основательницы Wildberries может грозить пожизненный срок, если говорить о тех статьях УК РФ, по которым было возбуждено уголовное дело, заявил ранее звездный адвокат Сергей Жорин. Эксперт подчеркнул, что о статьях, по которым подозревается бизнесмен, известно из пресс-релиза Следственного комитета. Он уточнил, что все они относятся к особо тяжким преступлениям.