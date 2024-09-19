В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе в офисе Wildberries

Басманный суд Москвы постановил арестовать первого обвиняемого по делу о перестрелке в столичном офисе Wildberries. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Отмечается, что арестованный участвовал в перестрелке. Других подробностей решения суда пока не приводится.

«Суд арестовал первого участника перестрелки в офисе Wildberries. Он принимал участие в этих событиях. Только что суд огласил решение по его мере пресечения», — сообщил собеседник агентства.

Обвиняемых по делу о перестрелке в Wildberries доставили в суд

Напомним, что 18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка между охранниками офиса и прибывшей вооруженной охраной основателя Wildberries Владислава Бакальчука. Сам Бакальчук назвал произошедшее провокацией. Позже появилась информация о том, что Бакальчука задержали, ему были предъявлены соответствующие обвинения.