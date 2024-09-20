Фигуранта дела о нападении на офис Wildberries отправили под арест

Тверской районный суд Москвы отправил участника нападения на офис Wildberries под административный арест на 15 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Задержанного Чапанова А. И. признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

Ранее следственный комитет ходатайствовал в суде об аресте 20 участников перестрелки у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли двое охранников офиса. СК сообщал, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.

Бакальчуку предъявили обвинение по пяти статьям, в том числе в убийстве. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы. Его защита назвала обвинения абсурдными, возложив ответственность за произошедшее на текущее руководство маркетплейса.