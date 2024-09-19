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Землетрясение произошло в Кемеровской области

Землетрясение произошло в Таштагольском районе Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в Кемеровской области
© globallookpress.com

По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 4,6, а интенсивность в эпицентре — 5,8.

16 сентября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр землетрясения находился в 147 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 18 км в акватории Тихого океана.

Накануне в Крыму заявили о мониторинге сейсмоактивности после землетрясения в море. Исследования проводятся на геодинамическом полигоне «Симеиз — Кацивели», который образуют радиотелескоп РТ-22 и две лазерные станции, расположенные на южном побережье полуострова.

24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

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