В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе

Полиция Таиланда задержала на острове Пханган гражданина России, который подозревается в нелегальной работе. Об этом сообщает Bangkok Post.

Согласно сообщению издания, мужчина был задержан в тот момент, когда ставил на здание систему наружного видеонаблюдения. Эта деятельность подпадает под рабочие обязанности специалистов-монтажников и установщиков электронного оборудования, которые входят в список профессий, запрещенных в Таиланде для иностранцев.

При этом сам задержанный заявил, что работает менеджером по маркетингу, однако начальник предоставляет ему дополнительную работу по установке систем аудио и видеооборудования. Теперь мужчине грозит штраф и депортация из страны.

Ранее россиянина задержали в США по обвинению в незаконном экспорте электроники.