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Стало известно о сильном пожаре в нескольких домах возле ТЦ в Энгельсе

Пожар произошел в нескольких домах около торгового центра «Военторг» в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Энегельс Онлайн».

Сильный пожар произошел в нескольких домах возле ТЦ в Энгельсе
© РИА Новости

По данным очевидцев, горят четыре дома, огонь тушат восемь пожарных расчетов.

Издание «Взгляд-инфо» пишет, что в одном кирпичном трехэтажном доме горят два подъезда, а в двух других домах — кровля. Угрозы распространения огня на другие постройки нет, поскольку горящие здания стоят отдельно. Пожарным удалось локализовать пламя на площади 2000 кв. метров. Сообщается, что из одного дома эвакуировали мужчину.

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