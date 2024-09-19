Взятка в 10 миллионов: что известно о задержании генерала ЦВО Путилова

В среду, 18 сентября, был задержан начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов. Его заподозрили в получении особо крупной взятки от предпринимателя во время выполнения оборонзаказа. Подробности уголовного дела и что грозит задержанному силовику — в материале «Вечерней Москвы».

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В чем обвиняют Путилова

Дениса Путилова задержали в среду, 18 сентября, по месту службы. В тот же день его доставили на допрос, возбудив уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 статьи 290 УК РФ).

— Путилов задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям взяткодателя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — отметили в пресс-службе СК РФ.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин присвоил Путилову звание генерал-майора. При этом дополнительной информации на сайте и в соцсетях Минобороны о Путилове нет.

Что известно о расследовании дела

Преступление, в котором заподозрили генерал-майора Путилова, связано с оборонным заказом. В 2023 году Минобороны заключило несколько госконтрактов с предпринимателем по фамилии Чудинов, который обязался обеспечивать ремонт и техобслуживание военных автомобилей. Сумма контрактов составила более 140 миллионов рублей, работы контролировал Путилов.

По версии следствия, Путилов получил от Чудинова взятку в размере 10 миллионов рублей. Взамен генерал-майор пообещал предпринимателю ослабить контроль, обеспечить его дальнейшее сотрудничество с Минобороны и добиться привилегий при выполнении новых оборонзаказов.

Грозит ли Путилову реальный срок

Адвокат Глеб Подъяблонский рассказал, что Путилову, если его вина будет доказана, может грозить как крупный штраф, так и реальный срок лишения свободы. Так, генерал-майора могут обязать выплатить до 100 миллионов рублей, а также лишить права занимать определенные должности на срок до 15 лет. В худшем случае Путилова могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

Правозащитник отметил, что делать какие-либо выводы о дальнейшей судьбе подозреваемого рано.

— Никого пока не осудили. В Министерстве обороны идут серьезнейшие проверки. Но это еще не значит, что огромные хищения и взятки действительно были, — подчеркнул Подъяблонский.

Череда громких арестов в Минобороны

Весной в рядах Минобороны РФ началась глобальная «чистка», в ходе которой в СИЗО оказались сразу несколько генералов и должностных лиц из министерства. Первым под следствие попал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвинили в получении взятки на один миллиард рублей.

За ним под арест отправились начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов, главный связист ВС РФ Вадим Шамарин, бывший замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков и многие другие. Их подозревают в самых разных преступлениях, связанных с деньгами из госбюджета, — от хищений до мошенничества.

Коснулись разбирательства и бизнесменов, которые сотрудничали с Министерством обороны в разное время. Например, большой резонанс вызвал арест директора подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Также под следствие попал руководитель мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов. Обоих обвинили в мошенничестве при строительстве возглавляемых ими объектов.

В июне в связи с очередным разбирательством в СИЗО был отправлен бизнесмен Игорь Котельников. Так и не дождавшись окончания следствия, мужчина умер в следственном изоляторе. Официально причиной смерти назван сердечный приступ, однако некоторые общественники увидели во внезапной кончине бизнесмена криминальный след.