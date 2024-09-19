Семья с ребенком пролетела несколько этажей в кабине лифта в Сургуте

В Сургуте семья с маленьким ребенком пролетела несколько этажей в кабине лифта жилой многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП ХМАО Югра».

Инцидент произошел в одной из сургутских новостроек и попал на запись камеры видеонаблюдения. Семья с маленьким ребенком поднималась в кабине лифта, на 11-м этаже кабина резко остановилась и устремилась вниз.

Лифт остановился между 11-м и 10-м этажом, семье пришлось покидать кабину самостоятельно.

До этого сообщалось, что в Уфимский любитель вечеринок разгромил лифт, застряв в нем с друзьями. Россиянин вместе с друзьями решили спуститься с седьмого этажа и застряли в лифте. Один из молодых людей стал избивать подъемник — в кабине начал гаснуть свет, а с потолка посыпались фрагменты обшивки. В какой-то момент подруга агрессора вмешалась и остановила его. Какие повреждения в результате получил лифт, не уточняется. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются.