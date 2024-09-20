В Калининградской области ребенок выпал из окна

Четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже жилого дома в Балтийске Калининградской области. Ребенок получил травмы, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в своем Telegram-канале.

"Сегодня около 18:00 (19:00 мск) в ОМВД России "Балтийское" поступило сообщение о том, что малолетний ребенок получил травмы в результате падения из окна, расположенного на втором этаже жилого дома по ул. Московской", - говорится в сообщении.

Как удалось выяснить правоохранителям, четырехлетняя девочка залезла на подоконник, открыла самостоятельно окно и упала с высоты на придомовую территорию. В это время ее матери в комнате не было. В семье всего воспитываются четверо детей.

Ранее в Калининграде из окна квартиры на пятом этаже выпал семилетний ребенок, он был госпитализирован. По информации регионального главка МЧС России, из-за жары девочка открыла окно, ее мать в этот момент была в другой комнате. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения области.