Бакальчук раскрыл подробности инцидента со стрельбой в офисе Wildberries

Предприниматель Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, рассказал следователям во время допроса, что приехал в офис компании с тем, чтобы получить документы о проведенной ранее сделке по слиянию Wildberries и Russ. Об этом пишут «Известия».

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По его словам, в августе 2024 года он обратился к юристам, чтобы направить запросы в ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» с просьбой предоставить интересующую его информацию о сделке.

«Я обратился к юристам с просьбой предоставить информацию о данной сделке, — о стоимости, по которой выводились активы, и на каком основании, — чтобы юристы могли сделать правовую оценку данной сделки, так как я считаю ее незаконной», — пояснил он.

Затем, заметил Бакальчук, он попросил полицейских прибыть к офису компании в деловом комплексе «Романов двор» в Москве 18 сентября. Бизнесмен отметил, что стражи порядка выполнили его просьбу — когда он приехал, у стеклянных дверей стояли около 15 полицейских.

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Предприниматель пояснил, что не стал предъявлять документы, однако представился и назвал причину своего визита. После этого он начал переговоры, а один из его спутников вступил в словесную перепалку с правоохранителем.

«Потом я услышал хлопки, похожие на выстрелы. Мы в это время отошли подальше для безопасности. Там началась потасовка, хлопки я слышал внутри помещения», — уточнил Бакальчук.

По его словам, конфликт продолжался около 10 минут, далее все стихло. Он зашел внутрь офиса, увидел раненых людей. После этого полицейские попросили его проехать в отдел для дачи объяснений.

Ранее адвокаты Бакальчука сообщили, что он задержан на двое суток, ему предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и ст. 330 («Самоуправство»).