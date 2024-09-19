Осужденную за попытку убийства дочери Мартынову освободили

Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил осужденную за попытку убийства дочери Антонину Мартынову, заменив ей реальный срок на восемь лет условного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд признал «смягчающими обстоятельства ее поведения после совершения преступления в попытке реального заглаживания причиненного вреда потерпевшей».

«…смягчить наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании статьи 73 УК РФ (условный срок) с испытательным сроком в течение четырех лет», — говорится в решении судьи.

Напомним, что Мартынова находилась в федеральном розыске 16 лет после того, как в 2007 году попыталась инсценировать несчастный случай, сбросив свою трехлетнюю дочь с лестницы в подъезде дома в Великом Новгороде. Девочка выжила. Согласно следствию, причиной такого поступка стало то, что ребенок мешал Мартыновой строить отношения с мужчиной. При этом сама женщина настаивала, что произошедшее было несчастным случаем. Перед приговором (суд признал ее виновной, назначив девять лет лишения свободы) она скрылась и была объявлена в розыск. Мартынову задержали в марте 2024 года и рассмотрение дела было возобновлено.