Мужчина пригрозил учителю отрезать язык из-за замечания ребенку

В Челябинске местный житель пришел в школу и пригрозил отрезать язык учителю из-за замечания ребенку, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Сообщается, что мужчина представился отцом одного из детей.

Как пишет канал, мужчина ворвался на урок в школе № 71 и начал отчитывать педагога. Он назвал женщину «мразью и расисткой». Поводом для конфликта стало замечание учителя, которая напомнила о запрете использования мобильных телефонов.

Из-за произошедшего в школу вызвали правоохранителей. Также учительнице потребовалась помощь медиков. Ей стало плохо из-за стресса. Отмечается, что женщину госпитализировали.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Металлургическом районе. Правоохранители установили личность мужчины, который оскорбил и угрожал учителю. Им оказался 37-летний уроженец Ульяновской области. Сейчас он находится в отделе полиции и дает показания. Правоохранители инициировали проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям местного жителя.

Ранее в гимназии под Симферополем пятиклассник ударил учителя в висок из-за смартфона. Ребенок сдал гаджет на время урока, а после хотел его забрать. Педагог сделал замечание, но у школьника случилась истерика.