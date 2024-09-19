Ярославский суд арестовал задержанных во время ночной операции в Тутаеве

Тутаевский суд рассмотрел первые административные протоколы в отношении участников массового задержания, произошедшего накануне.

© Российская Газета

Напомним, минувшим вечером в Тутаеве сотрудники полиции задержали 21 человека с оружием. В отношении них были составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел сегодня два первых дела по обвинению жителей Рыбинска в совершении административных правонарушений.

Суд установил, что 18 сентября сотрудники полиции прибыли в парк на улице Соборной в Тутаеве для проверки оперативной информации, что здесь состоится встреча лиц, у которых с собой могут находиться вещи и предметы, запрещенные в гражданском обороте.

В парке была замечена группа мужчин, имеющих при себе предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие. Среди них были и двое жителей Рыбинска, дела которых рассмотрел суд. Они не выполнили требования оставаться на месте для установления личности и проверки на предмет наличия запрещенных предметов, пытались скрыться, вели себя агрессивно.

Суд признал мужчин виновными в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Еще одиннадцать аналогичных протоколов Тутаевский суд рассмотрит сегодня и восемь - завтра.